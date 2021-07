Wta Amburgo 2021: Sara Errani cede ai quarti, passa Yastremska (Di venerdì 9 luglio 2021) Sara Errani esce di scena nei quarti di finale del Wta 250 di Amburgo. La tennista romagnola si inchina dinanzi alla rientrante Dayana Yastremska con il punteggio di 7-6 6-4, al termine di una lotta durata 1 ora e 53 minuti. L’ucraina, dunque, ritrova un quarto di finale che mancava dal 7 agosto 2020, quando fu sconfitta a Palermo da Camila Giorgi. Sara può essere soddisfatta della sua settimana, grazie a cui risale al 103° posto della classifica Wta, a soli 19 punti dalla top 100. La finalista del Roland Garros 2012 parte con il botto nel primo set e si porta, dopo pochi minuti, sul 4-1, ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021)esce di scena neidi finale del Wta 250 di. La tennista romagnola si inchina dinanzi alla rientrante Dayanacon il punteggio di 7-6 6-4, al termine di una lotta durata 1 ora e 53 minuti. L’ucraina, dunque, ritrova un quarto di finale che mancava dal 7 agosto 2020, quando fu sconfitta a Palermo da Camila Giorgi.può essere soddisfatta della sua settimana, grazie a cui risale al 103° posto della classifica Wta, a soli 19 punti dalla top 100. La finalista del Roland Garros 2012 parte con il botto nel primo set e si porta, dopo pochi minuti, sul 4-1, ...

