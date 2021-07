Wimbledon, Djokovic implacabile: batte Shapovalov e va in finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Novak Djokovic è il secondo finalista di Wimbledon. Il serbo batte 3-0 Shapovalov e domenica andrà a caccia del sesto titolo Pronostico rispettato nella seconda semifinale di Wimbledon. Novak Djokovic batte 3-0 Shapovalov e conquista per la settima volta la finale dello Slam londinese. Domenica contro Matteo Berrettini andrà a caccia del suo sesto titolo, il terzo consecutivo dopo i successi del 2018 e del 2019. In caso di vittoria, Djokovic raggiungerebbe a quota 20 Slam Federer e Nadal, e avrà la ... Leggi su zon (Di venerdì 9 luglio 2021) Novakè il secondo finalista di. Il serbo3-0e domenica andrà a caccia del sesto titolo Pronostico rispettato nella seconda semidi. Novak3-0e conquista per la settima volta ladello Slam londinese. Domenica contro Matteo Berrettini andrà a caccia del suo sesto titolo, il terzo consecutivo dopo i successi del 2018 e del 2019. In caso di vittoria,raggiungerebbe a quota 20 Slam Federer e Nadal, e avrà la ...

sportface2016 : +++Matteo #Berrettini riscrive la storia del tennis italiano ed è il primo azzurro di sempre in finale a #Wimbledon… - FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - Agenzia_Ansa : Storico risultato per Berrettini a Wimbledon. L'azzurro ha battuto in 4 set il polacco Hurkacz ed è il primo tenni… - robsdrope : RT @FBiasin: Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abituati. Che… - apicella57 : RT @AndreaPecchia1: Onore a #Shapovalov perché, comunque vada, fare partita contro #Djokovic sul Centrale di #Wimbledon è roba non per tutt… -