Violenze in carcere: via alle udienze davanti al Tribunale del Riesame (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sono iniziate questa mattina le udienze davanti al Tribunale del Riesame di Napoli a carico degli agenti della polizia penitenziaria colpiti dalle misure cautelari emesse dal Gip di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito dell'indagine della Procura sulle Violenze ai danni di detenuti avvenute il 6 aprile 2020 al carcere sammaritano. Sono 52 gli indagati raggiunti da misure cautelari, ma due agenti sono stati scarcerati dallo stesso Gip che li aveva fatti arrestare: Angelo Bruno è finito in carcere e scarcerato per il venir ...

