Vaccini Covid, il confronto tra l'Italia e gli altri Paesi. I DATI (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel nostro Paese il 36% delle popolazione ha completato il ciclo della vaccinazione anti-Covid. In Spagna e Germania le percentuali sono più alte: rispettivamente 44% e 40%. Più indietro la Francia che invece è ferma al 35%. Intanto, nelle ultime 24 ore sono stati 1.390 i nuovi casi di coronavirus registrati sul territorio italiano e 25 i nuovi decessi

