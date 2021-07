Terza dose Pfizer? No, grazie. Lo stop delle autorità sanitarie Usa (Di venerdì 9 luglio 2021) Washington, 9 lug – stop delle autorità sanitarie Usa alla Terza dose di vaccino Pfizer contro il Covid: ne bastano due. I Centers for Disease Control and Prevention e la Food and Drug Administration ritengono che gli americani che hanno già ricevuto due dosi di vaccino non debbano sottoporsi ad una Terza somministrazione, nonostante il diffondersi delle nuove varianti di Covid-19. stop alla Terza dose di vaccino, per Cdc e Fda Usa non serve “Gli americani che sono stati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) Washington, 9 lug –Usa alladi vaccinocontro il Covid: ne bastano due. I Centers for Disease Control and Prevention e la Food and Drug Administration ritengono che gli americani che hanno già ricevuto due dosi di vaccino non debbano sottoporsi ad unasomministrazione, nonostante il diffondersinuove varianti di Covid-19.alladi vaccino, per Cdc e Fda Usa non serve “Gli americani che sono stati ...

