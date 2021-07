Tennis, tutti gli italiani in finale nei tornei dello Slam. Matteo Berrettini succede a Panatta dopo 45 anni! (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini oggi ha scritto la storia del Tennis, diventando il primo giocatore italiano a raggiungere la finale nel singolare maschile a Wimbledon. In passato, sui prati londinesi, il solo Nicola Pietrangeli aveva saputo issarsi alla semifinale, ma nel 1960 si dovette inchinare all’australiano Rod Laver al termine di una battaglia durata cinque set. Nella giornata odierna, invece, il venticinquenne romano ha saputo spingersi oltre, raggiungendo l’atto conclusivo del torneo più prestigioso del mondo. Quanto accaduto quest’oggi a Wimbledon rappresenta davvero una novità assoluta, poiché si tratta ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021)oggi ha scritto la storia del, diventando il primo giocatore italiano a raggiungere lanel singolare maschile a Wimbledon. In passato, sui prati londinesi, il solo Nicola Pietrangeli aveva saputo issarsi alla semi, ma nel 1960 si dovette inchinare all’australiano Rod Laver al termine di una battaglia durata cinque set. Nella giornata odierna, invece, il venticinquenne romano ha saputo spingersi oltre, raggiungendo l’atto conclusivo del torneo più prestigioso del mondo. Quanto accaduto quest’oggi a Wimbledon rappresenta davvero una novità assoluta, poiché si tratta ...

Advertising

giomalago : Che spettacolo @MattBerrettini !Regala all’Italia una semifinale a #Wimbledon 61 anni dopo Pietrangeli! Matteo, se… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI: 'Non ho parole, grazie a tutti. Ho bisogno di un paio di ore per capire cosa è success… - angelomangiante : È commovente a 40 anni #Federer. È un diamante che brilla di un tennis sempre divino. Unico. #Sonego ha perso a te… - Andre_Dalma : 'Non seguite il tennis e ora siete tutti fan di #Berrettini'. 'Non seguite il calcio e ora siete tutti tifosi dell… - ilibridiele : #Wimbledon : #Berrettini in finale. impresa storica per tennis italiano. tutti a tifare domenica 11 Luglio… -