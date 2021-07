Sostegni Bis, Federalberghi Roma: turismo fondamentale per ripresa, bene +10 mln (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “In un frangente di grande difficoltà e incertezza per la ripresa del turismo italiano, Federalberghi Roma esprime apprezzamento per l’approvazione in commissione Bilancio della Camera dell’emendamento di Fdi a prima firma Giorgia Meloni che aumenta la dotazione del fondo del ministero del turismo per le città d’arte, che passa ora da 50 a 60 milioni di euro”. Così una nota. Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, “in questa fase di perdurante stallo per il nostro turismo, 10 milioni in più per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021)– “In un frangente di grande difficoltà e incertezza per ladelitaliano,esprime apprezzamento per l’approvazione in commissione Bilancio della Camera dell’emendamento di Fdi a prima firma Giorgia Meloni che aumenta la dotazione del fondo del ministero delper le città d’arte, che passa ora da 50 a 60 milioni di euro”. Così una nota. Per il presidente di, Giuseppe Roscioli, “in questa fase di perdurante stallo per il nostro, 10 milioni in più per ...

