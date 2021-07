Sondaggi politici Noto | per Zaia è il trionfo | raggiungo il 74% di gradimento

(Di venerdì 9 luglio 2021) Si pensa a volte che raggiunta una vetta si possa solo scendere. Ebbene, pare non sia sempre vero, sicuramente non lo è per il governatore del Veneto, che secondo idisuldi sindaci e presidenti di regione, arriva addirittura al 74%. Tanti sono i veneti che lo apprezzano, il 4% rispetto a quel 70% del 2020 che già appariva un valore altissimo e che rifletteva la grande vittoria ottenuta alle regionali. Nell’indagine svolta per il Sole 24 ore spicca però anche De Luca, che è colui che che ha messo a segno il maggior incremento a livello di ...

Advertising

lucianoghelfi : #Supermedia @you_trend dei #sondaggi politici: cala #M5S e frena l'ascesa di #FdI. #Lega +0.1% - borsainside : Se #Conte fonda un partito, il #M5S scomparirebbe: il sondaggio che fa tremare #Grillo #grilloconte - infoitinterno : Sondaggi politici, gli italiani sono annoiati dalla crisi interna del Movimento Cinque Stelle - glooit : Sondaggi politici, gli italiani sono annoiati dalla crisi interna del Movimento Cinque Stelle leggi su Gloo… - LilianaCherubi1 : @lageloni @maurizio_crippa @ChiaraFerragni Ma Lei lo ha capito che alle prossime elezioni la destra ci asfalta? Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

... per coinvolgimento in attività illegali, tra le quali corruzione die interferenza nelle elezioni di aprile. Questo scandalo sembra abbia contribuito al calo nei, aggravato dal ...'Non mi interessa - assicura - se perdo consenso nei: ho il dovere di rispondere a chi dice a 24 milioni di persone che ifanno schifo. È in gioco la dignità della politica. Non la ...Secondo i sondaggi politici di Noto è Zaia il governatore più popolare in Italia, con il 74% di gradimento. Tra i sindaci il barese Decaro ...Roma, 9 lug "Il punto oggi è fare politica. C'è una filosofia che Rocco Casalino ha espresso negli anni del governo Conte, quella che valgono solo like e consen ...