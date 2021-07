Roma, focolaio dopo concerto all'aperto: 30 infettati, anche una ragazza che aveva già ricevuto due dosi di vaccino (Di venerdì 9 luglio 2021) Una trentina di ragazzi, intorno ai 20 anni, sono risultati positivi al Covid dopo che alcuni di loro avevano partecipato a un evento musicale nel giardino esterno di un locale di Roma 10 giorni fa.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 luglio 2021) Una trentina di ragazzi, intorno ai 20 anni, sono risultati positivi al Covidche alcuni di lorono partecipato a un evento musicale nel giardino esterno di un locale di10 giorni fa....

