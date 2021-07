Riforma Giustizia, ok del CdM: tutte le novità, dall’appello alla prescrizione (Di venerdì 9 luglio 2021) Approvati in Consiglio dei Ministri gli emendamenti della ministra Cartabia sulla Riforma della Giustizia. L’approvazione è giunta all’unanimità: tutte le forze politiche hanno confermato il proprio sì e assicurato lealtà in Parlamento, dopo alcuni malumori all’interno del Movimento 5 Stelle che avevano fatto pensare, nei giorni scorsi, a una possibile astensione. Gli emendamenti approvati dal Governo andranno a modificare il ddl Bonafede che aveva spianato la strada alla Riforma della Giustizia. Il disegno di legge è fermo in Parlamento e attendeva appunto i nuovi emendamenti, che ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 9 luglio 2021) Approvati in Consiglio dei Ministri gli emendamenti della ministra Cartabia sulladella. L’approvazione è giunta all’unanimità:le forze politiche hanno confermato il proprio sì e assicurato lealtà in Parlamento, dopo alcuni malumori all’interno del Movimento 5 Stelle che avevano fatto pensare, nei giorni scorsi, a una possibile astensione. Gli emendamenti approvati dal Governo andranno a modificare il ddl Bonafede che aveva spianato la stradadella. Il disegno di legge è fermo in Parlamento e attendeva appunto i nuovi emendamenti, che ...

