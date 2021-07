Quanto inquina una nave da crociera? Non riuscireste mai ad immaginarlo!

(Di venerdì 9 luglio 2021)unada? Il risultato è da non credere!unada? Come un milione di automobili. L’estate è la stagione delle crociere e adesso che grazie alle vaccinazioni la morsa del Covid comincia ad allentarsi cominciamo a rivedere le enormi città galleggianti con il loro carico di vacanzieri. Maunada? Tanto. Ma “tanto” non dice ancora abbastanza. Qui sotto vi offriamo qualche dettaglio in più. Malgrado le ...

Advertising

tetebakingcakes : @yoonxtangerine eh, sai quanto inquina il metallo? ahahahah - statussquatter : @l_angiolini @OfficialTozzi @occammamt Si un cazzo un aereoplano inquina quanto un terzo di allevamento intensivo p… - ranaocchialuta : @disinformatico Permettimi di dirti che la macchina elettrica per quanto riguarda l’inquinamento derivante dalla go… - filo_78 : RT @Fabiusfax: @Csigalotti @borghi_claudio Quanto inquina una batteria al litio tra estrazione delle materie prime e smaltimento? Da dove v… - thotkamel : RT @Fabiusfax: @Csigalotti @borghi_claudio Quanto inquina una batteria al litio tra estrazione delle materie prime e smaltimento? Da dove v… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto inquina

La Repubblica

... in nome del principio chipaga, supportando le amministrazioni che ce l'hanno fatta'. '...in campo queste iniziative - conclude Pulcini - oltre a permetterci di stare al passo con......riserve di gas naturale e carbone sono limitate e il processo di produzione dell'idrogenol'... Perriguarda la Cina, nel settembre 2020, il presidente Xi Jinping ha annunciato nel suo ...Una delle principali cause dei rincari annunciati dall'Arera per elettricità e gas è dovuta alla crescita dei permessi dei permessi di emissione di CO2, un sistema di scambi tra chi inquina meno e chi ...Dei ventiquattro punti monitorati nelle acque dei quattro laghi, sedici risultano fuori i limiti di legge: dieci giudicati come “fortemente inquinati” e sei come “inquinati”.