Più ombre che luci sulla riforma della Giustizia Si torna alle ricette del passato Parla il giudice ed ex consigliere del Csm | Morosini | “Si rischiano tempi lunghissimi per l’udienza preliminare”

"Non basta dire 'vogliamo superare le criticità della riforma del 2019', bisogna capire se le novità che si mettono in campo, come la prescrizione processuale, poi vadano a impattare sulla situazione riuscendo a far funzionare davvero la macchina della Giustizia". A Parlare così è il giudice ed ex consigliere del Csm, Piergiorgio Morosini, che segnala alcune criticità della riforma Cartabia. Con la riforma della Giustizia torna la ...

