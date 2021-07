Motomondiale 2021, l’Italia preoccupa. Bilancio negativo, si prospetta un anno senza titoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Motomondiale è giunto al proprio giro di boa, poiché siamo nel pieno della pausa estiva che fa da cerniera tra le due metà della stagione. Cionondimeno, all’orizzonte si prospetta già uno scenario ben poco esaltante per il motociclismo italiano. Infatti è altamente probabile che, per la prima volta dal 2016, nessun centauro del Bel Paese si laurei Campione del Mondo in alcuna classe. Negli ultimi quattro anni l’Italia ha raccolto a piene mani in Moto2. Franco Morbidelli ha vinto il titolo del 2017, Francesco Bagnaia quello del 2018 ed Enea Bastianini quello del 2020. È mancato all’appello l’alloro del 2019, ma in quella stagione Lorenzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Ilè giunto al proprio giro di boa, poiché siamo nel pieno della pausa estiva che fa da cerniera tra le due metà della stagione. Cionondimeno, all’orizzonte sigià uno scenario ben poco esaltante per il motociclismo italiano. Infatti è altamente probabile che, per la prima volta dal 2016, nessun centauro del Bel Paese si laurei Campione del Mondo in alcuna classe. Negli ultimi quattro anniha raccolto a piene mani in Moto2. Franco Morbidelli ha vinto il titolo del 2017, Francesco Bagnaia quello del 2018 ed Enea Bastianini quello del 2020. È mancato all’appello l’alloro del 2019, ma in quella stagione Lorenzo ...

