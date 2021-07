Mancini Vs Southgate: perché l’Italia può fare la differenza anche in panchina (Di venerdì 9 luglio 2021) Si avvicina la sfida tra Italia e Inghilterra, si gioca la finale di Euro 2021. La squadra di Southgate potrà contare su un ambiente infuocato, ma la compagine di Roberto Mancini ha dimostrato di superare qualsiasi tipo di pressione. Il percorso nella fase a gironi è stato veramente entusiasmante per gli azzurri, è arrivato un filotto di tre vittorie consecutive. Agli ottavi la sofferta vittoria contro l’Austria, ai quarti la bellissima prestazione contro il Belgio. In semifinale l’Italia ha rischiato tanto contro la Spagna, la vittoria ai calci di rigori ha portato maggiore consapevolezza. L’Inghilterra ha entusiasmato solo contro ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 luglio 2021) Si avvicina la sfida tra Italia e Inghilterra, si gioca la finale di Euro 2021. La squadra dipotrà contare su un ambiente infuocato, ma la compagine di Robertoha dimostrato di superare qualsiasi tipo di pressione. Il percorso nella fase a gironi è stato veramente entusiasmante per gli azzurri, è arrivato un filotto di tre vittorie consecutive. Agli ottavi la sofferta vittoria contro l’Austria, ai quarti la bellissima prestazione contro il Belgio. In semifinaleha rischiato tanto contro la Spagna, la vittoria ai calci di rigori ha portato maggiore consapevolezza. L’Inghilterra ha entusiasmato solo contro ...

Advertising

CalcioWeb : #ItaliaInghilterra, la partita può decidersi anche in panchina: #Mancini Vs #Southgate - infoitsport : Italia-Inghilterra, Southgate: “Un obbligo alzare la coppa. Mancini? Non solo vittorie” - ilveggente_it : ???? #Euro2020 #InghilterraItalia, le ultime sulle formazioni: i dubbi di #Mancini e #Southgate in vista della finale… - Mediagol : Inghilterra, Southgate: “Italia tattica e diversa, grande lavoro di Mancini” - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Mancini e #Southgate simbolo delle rinascite di #Italia e #Inghilterra: ora a Wembley per scacciare un doppio incubo https:/… -