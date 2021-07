M5S | ' a ministri abbiamo chiesto astensione' | domenica resa conti su giustizia Adnkronos 2

(Di venerdì 9 luglio 2021) () - Nel frattempo i social diventano la valvola si sfogo dei malpancisti. "Non vedo ragioni pernuare a sostenere questo governo", scrive il senatore Alberto Airola. "La Restaurazione sta facendo passi da gigante", l'opinione dell'ex ministro Danilo Toninelli, che invoca un voto degli iscritti perché, prosegue, "è giusto che i cittadini sappiano che nel Consiglio deidi ieri è stato presentato un emendamento governativo al testo Bonafede sullapenale, con modifiche che vanno ben oltre l'accordo precedentemente raggiunto con il Partito democratico e Liberi e Uguali". Sulla stessa lunghezza ...

Così su Facebook il senatoreGianluca Castaldi. "Siamo senza una guida: ci si confronta anche in modo serrato; si arriva ad un orientamento, ad una decisione che - ieri - i nostrinon ..."Abbiamo fatto, insieme, scelte che non rinnego: fare politica con poche risorse; destinare risorse a tante situazioni bisognose; rinunciare a veri ed autentici privilegi. Ma, se fare scelte ancora ...Roma, 9 lug. A poche ore dalla finalissima di Wembley Italia-Inghilterra, domenica alle 16:45, sulla piattaforma Zoom, andrà in onda un altro 'match': quello tra i gruppi parlamentari M5S e i ministri ...Draghi chiede se tutti sostengono convintamente il testo della riforma del processo penale scritto dalla Cartabia. M5s – che sulla prescrizione, ormai smantellata, rispetto alla ‘sua’ riforma, quella ...