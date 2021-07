Lotteria degli Scontrini | biglietti vincenti di giovedì 8 luglio 2021 | risultati estrazione mensile e settimanale

Advertising

CorriereCitta : #LotteriadegliScontrini , biglietti vincenti di giovedì 8 luglio 2021: risultati estrazione mensile e settimanale - piergi517 : @brabbioskywalk1 @AdmGov @Sogei_SpA Non è vero, la lotteria degli scontrini è rimasta e dovrebbe essere obbligatori… - dariomasiero : RT @AdmGov: ??Roma - Estratti i 40 codici e le città vincenti del #concorso settimanale N° 9 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ?? #lotteri… - infoiteconomia : Lotteria degli scontrini, svelato il mistero: cosa ne sarà delle estrazioni - infoiteconomia : Lotteria degli Scontrini: estrazione mensile e settimanale dell'8 Luglio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli

Però c'è il casoover 60 che non si vaccinano. "Bisogna convincere quel 10 - 15% di fascia ... sta mettendo a repentaglio la sua salute, compra un biglietto alladella morte. Le due dosi ...LONGARE/FALCADE - Lascontrini approda in Veneto con una doppietta. Il Veneto è protagonista nell'estrazione settimanale: due dei premi da 25mila euro , riporta Agipronews, sono infatti finiti a Longare (...L’esperto: «Bisogna convivere con questa realtà, anche se avremo dei picchi non ci sarà un incremento di ricoveri e vittime». Mascherine all’aperto? «Misura eccessiva» ...In città c’è qualcuno che ha fatto acquisti per 36,87 euro il 4 giugno in un negozio di prossimità e – ancora non lo sa – ha vinto 100mila euro. Lo rende noto l’agenzia Agipronews, che ha divulgato ie ...