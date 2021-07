La variante Delta spaventa ancora la Spagna | Valencia e Canarie chiedono il ripristino del coprifuoco

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’espansione dellapreoccupa le autorità regionali della. Le Isolee la Comunitàna, infatti, hanno chiesto l’autorizzazione all’Alta Corte di giustizia del Paese per imporre ilnotturno. La scelta delle tue territorialità ha come obiettivo quello di arginare i contagi da Coronavirus registrati nelle ultime ore, una minaccia che rischia di fatto di compromettere la stagione estiva e vacanziera. Contagi in aumento inper lae ...

I contagi, spinti dalla, sono di nuovo in aumento e nemmeno l'euforia per la conquista della finale di Wembley agli Europei da parte dell'Italia può giustificare passi in avanti e rischi eccessivi. È seguendo ...L'espansione dellapreoccupa le autorità regionali della Spagna. Le Isole Canarie e la Comunità Valenciana, infatti, hanno chiesto l'autorizzazione all'Alta Corte di giustizia del Paese per imporre il ...Una delle preoccupazioni maggiori è l'efficacia dei vaccini contro la variante Delta, ad oggi quella più diffusa e contagiosa. Proprio per questo motivo, La case farmaceutiche vogliono potenziare i va ...Il treno dell’euforia dei ragazzi, le loro uscite notturne, i festeggiamenti nelle piazze e le serate passate nei locali e nei pub ha agganciato un nuovo vagone che corre veloce ed ...