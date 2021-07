La variante Delta è sicuramente più contagiosa. Per difendersi dall'assedio del virus è fondamentale non rallentare la campagna vaccinale e raggiungere a settembre almeno l'80% della copertura. Cosa sapere tra bufale e verità (Di venerdì 9 luglio 2021) Bisogna correre. La variante Delta, alle calcagna della campagna vaccinale, viaggia veloce tra i paesi del Vecchio Continente e in Australia. Sydney si è già trincerata in lockdown, in Gran Bretagna invece la situazione è sotto stretta osservazione, ma nessuna nuova chiusura. Gran Bretagna e Russia ospitano inoltre alcune partite dell’Europeo di calcio e la presenza massiccia di tifosi desta qualche preoccupazione per eventuali recrudescenze dei contagi. In Spagna, nonostante il focolaio alle Baleari, si festeggia l’addio alla mascherina all’aperto mentre l’Islanda è la prima nazione europea che ha ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 luglio 2021) Bisogna correre. La, alle calcagna, viaggia veloce tra i paesi del Vecchio Continente e in Australia. Sydney si è già trincerata in lockdown, in Gran Bretagna invece la situazione è sotto stretta osservazione, ma nessuna nuova chiusura. Gran Bretagna e Russia ospitano inoltre alcune partite dell’Europeo di calcio e la presenza massiccia di tifosi desta qualche preoccupazione per eventuali recrudescenze dei contagi. In Spagna, nonostante il focolaio alle Baleari, si festeggia l’addio alla mascherina all’aperto mentre l’Islanda è la prima nazione europea che ha ...

