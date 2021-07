Italiano linciato e ucciso in Honduras. Sardo, ex calciatore: era soprannominato 'Terrore' (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, originario di Oristano, è stato assalito in casa da una folla di 600 persone che lo accusavano di aver assassinato un vicino. Video agghiacciante del linciaggio. Implorava la folla di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Giorgio Scanu, originario di Oristano, è stato assalito in casa da una folla di 600 persone che lo accusavano di aver assassinato un vicino. Video agghiacciante del linciaggio. Implorava la folla di ...

fattoquotidiano : Honduras, un italiano “linciato in un villaggio da 600 persone”. Era sospettato di avere ucciso un vicino - ilpost : In Honduras un uomo italiano è stato linciato e ucciso da circa 600 persone, dopo essere stato accusato di omicidio - repubblica : Cittadino italiano linciato a morte da centinaia di persone in Honduras - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Un cittadino italiano è stato linciato e ucciso dalla folla in #Honduras. Giorgio Scanu, 49 anni, è stato assalito dalla… - infoitinterno : Honduras, italiano linciato dalla folla: la sua casa data alle fiamme -