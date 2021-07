Iss: “Sei regioni e due province autonome a rischio moderato, c’è anche la Campania” (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 6 le regioni e due le province autonome classificate a rischio moderato e 13 a rischio basso secondo la bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Quelle a rischio moderato sono: Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Sardegna e Sicilia con le due province di Trento e Bolzano. Nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%: i ricoverati passano da 240 (29/06/2021) a 187 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 6 lee due leclassificate ae 13 abasso secondo la bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Quelle asono: Abruzzo,, Marche, Veneto, Sardegna e Sicilia con le duedi Trento e Bolzano. Nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%: i ricoverati passano da 240 (29/06/2021) a 187 ...

