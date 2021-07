Il risiko della Cina sui chip mette alle strette il Regno Unito (Di venerdì 9 luglio 2021) Downing Street vuole mettere sotto scrutinio un’operazione di acquisto già conclusa: il più grande stabilimento di semiconduttori britannico è finito in mani cinesi Boris Johnson (foto: Daniel Leal-Olivas – WPA Pool/Getty Images)Il più grande stabilimento di chip del Regno Unito è stato acquisito da Nexperia, compagnia con base in Olanda ma di proprietà cinese: ora il governo britannico valuta l’opportunità di mettere sotto scrutinio l’operazione da 63 milioni di sterline. L’impianto Newport Wafer Fab fa parte di un cluster nella filiera dei semiconduttori che il governo del Galles ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Downing Street vuolere sotto scrutinio un’operazione di acquisto già conclusa: il più grande stabilimento di semiconduttori britannico è finito in mani cinesi Boris Johnson (foto: Daniel Leal-Olivas – WPA Pool/Getty Images)Il più grande stabilimento didelè stato acquisito da Nexperia, compagnia con base in Olanda ma di proprietà cinese: ora il governo britannico valuta l’opportunità dire sotto scrutinio l’operazione da 63 milioni di sterline. L’impianto Newport Wafer Fab fa parte di un cluster nella filiera dei semiconduttori che il governo del Gs ...

