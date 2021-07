Giornata della memoria e festa della vita, la comunità di Solopaca si ritrova sul Taburno Camposauro (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolopaca (Bn) – La comunità di Solopaca si ritroverà ancora una volta, così come accade dal 2000, sulla montagna del Taburno Camposauro per l’appuntamento con la Giornata della memoria e festa della vita. Un evento organizzato dall’associazione Cenacolo Culturale Rosa del Roseto in collaborazione con il Comune di Solopaca, la Pro Loco di Solopaca, le parrocchie di San Martino e San Mauro Santuario di Santa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Ladisi ritroverà ancora una volta, così come accade dal 2000, sulla montagna delper l’appuntamento con la. Un evento organizzato dall’associazione Cenacolo Culturale Rosa del Roseto in collaborazione con il Comune di, la Pro Loco di, le parrocchie di San Martino e San Mauro Santuario di Santa ...

Advertising

EnricoLetta : Nella stessa giornata #Salvini ci chiede di dialogare sul #DdlZan e contemporaneamente vota a difesa della legge un… - BaldinoVittoria : Sono molto emozionata! Oggi è una giornata storica: il Senato ha dato l'ok finale per il voto ai diciottenni. Noi d… - MediasetTgcom24 : Iss: i 4 vaccini attualmente approvati proteggono da tutte le varianti #covid - 3regGI : RT @GGIUnindustria: Al Presidente Riccardo Di Stefano e alla sua squadra di Presidenza l'applauso della platea per l'assoluta qualità espre… - saluti37 : Fine della giornata lavorativa obbligatoria in office. Una sofferenza indicibile. #smartworking -