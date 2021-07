Festival di Cannes 2021: programma, film, ospiti di oggi sabato 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Dylan Penn (nella foto) e Sean Penn: figlia e padre nella vita e sul set di Flag Day, in concorso per la Palma d’Oro. Penn è regista e protagonista: un padre dalla doppia vita, per amore della famiglia Finlandia vs Hollywood. La sfida al Festival di Cannes 2021 oggi è tra il finlandese (appunto) Hytti NRO 6 di Juho Kuosmanen e Flag Day di Sean Penn… Sono qusti i due film in concorso per la Palma d’oro presentati oggi… Cannes 2021: il giorno di Sean Penn e famiglia Flag Day, ovvero il giorno della bandiera. Negli States l’hanno appena festeggiato: 14 ... Leggi su amica (Di sabato 10 luglio 2021) Dylan Penn (nella foto) e Sean Penn: figlia e padre nella vita e sul set di Flag Day, in concorso per la Palma d’Oro. Penn è regista e protagonista: un padre dalla doppia vita, per amore della famiglia Finlandia vs Hollywood. La sfida aldiè tra il finlandese (appunto) Hytti NRO 6 di Juho Kuosmanen e Flag Day di Sean Penn… Sono qusti i duein concorso per la Palma d’oro presentati: il giorno di Sean Penn e famiglia Flag Day, ovvero il giorno della bandiera. Negli States l’hanno appena festeggiato: 14 ...

Advertising

RaiPlay : ?? A tutti i cinefili e non solo! Mentre il mondo del cinema attende il vincitore della 74^ Palma D’Oro, su #RaiPlay… - vogue_italia : Chiara Ferragni come Margot Robbie (Cannes 2019) a sua volta come Sharon Tate. Che ne dite? - WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - infoitcultura : Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi - infoitcultura : Festival di Cannes 2021. Sophie Marceau conquista la Croisette. A 55 anni come a «Il Tempo delle mele» -