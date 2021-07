Europei 2020: il telecronista della Nazionale Alberto Rimedio è positivo al Covid (Di venerdì 9 luglio 2021) Alberto Rimedio Il Covid ha colpito anche Euro 2020. Nelle scorse ore, il telecronista della Rai Alberto Rimedio, voce degli Azzurri da ben sette anni, è infatti risultato positivo al Covid, motivo per cui dovrà essere sostituito in vista della finale dell’Europeo di calcio, in programma domenica 11 luglio 2021. Non sarà dunque sua la voce che commenterà, in diretta, la partita tra l’Italia e l’Inghilterra. Da ciò che si apprende, Rimedio è risultato positivo insieme ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 luglio 2021)Ilha colpito anche Euro. Nelle scorse ore, ilRai, voce degli Azzurri da ben sette anni, è infatti risultatoal, motivo per cui dovrà essere sostituito in vistafinale dell’Europeo di calcio, in programma domenica 11 luglio 2021. Non sarà dunque sua la voce che commenterà, in diretta, la partita tra l’Italia e l’Inghilterra. Da ciò che si apprende,è risultatoinsieme ...

Advertising

SkySport : Gli auguri di Mancini a Vialli per il compleanno: 'Happy birthday bro' ? #ItaliaInghilterra FINALE EURO 2020 Domeni… - sportmediaset : Verso #ItaliaInghilterra, tre giornalisti positivi: ritiro azzurro blindato, allarme Covid. #SportMediaset - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - Candemina1 : RT @DizzyOwl1: Breve ma conciso promemoria per chiarire come gli Europei di calcio edizione 2020, l’anno della Brexit, NON POSSA VINCERLI P… - GiaPettinelli : Europei: tre giornalisti positivi, cambia telecronista Rai - Europei 2020 - -