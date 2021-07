Estate a Corte 2021, 45 serate di cinema sotto le stelle (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – cinema sotto le stelle nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Torna “Estate a Corte”, la rassegna ospitata nella Corte dell’Arte di Foqus (Via Portacarrese a Montecalvario, 69) che si svolgerà in 45 serate dal 13 luglio al 5 settembre, tra proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano (prezzo 5 euro, apertura ore 20, inizio spettacoli ore 21), con la direzione artistica di Giuseppe Colella in collaborazione con Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, e con Bronx Film. Dopo il successo di critica e pubblico ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –lenel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Torna “”, la rassegna ospitata nelladell’Arte di Foqus (Via Portacarrese a Montecalvario, 69) che si svolgerà in 45dal 13 luglio al 5 settembre, tra proiezioni e incontri con i protagonisti delitaliano (prezzo 5 euro, apertura ore 20, inizio spettacoli ore 21), con la direzione artistica di Giuseppe Colella in collaborazione con Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, e con Bronx Film. Dopo il successo di critica e pubblico ...

Advertising

Napolitanteam : Foqus nei Quartieri Spagnoli di Napoli ospita 'Estate a Corte 2021': 45 serate di cinema sotto le stelle -… - anteprima24 : ** Estate a Corte 2021, 45 serate di #Cinema sotto le stelle ** - shiinjuu : tutti: “ma come sei bianca” “si vede che non vai al mare” oh ma mica sono obbligata!! che poi a me il mare piace m… - Nat_Casatelli : RT @Miti_Vigliero: @Antonio_Caramia @colvieux @manginobrioches @MedBunker @paoloigna1 @GeopoliticalCen @antonioripa @ThManfredi ma è dall'e… - Miti_Vigliero : @Antonio_Caramia @colvieux @manginobrioches @MedBunker @paoloigna1 @GeopoliticalCen @antonioripa @ThManfredi ma è d… -