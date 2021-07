Enit | Giuseppe Albeggiani è il nuovo amministratore delegato

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 luglio 2021) Su indicazione del Ministro Massimo Garavaglia, si è ufficialmente insediatocomedi, l’Ente Nazionale per il Turismo che ha il compito di promuovere il nostro Paese nel mondo. Completano il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia Nazionale per il Turismo il presidente Giorgio Palmucci e il consigliere Sandro Pappalardo in rappresentanza delle Regioni., una carriera nel marketing e nella comunicazione, ha illustrato al consiglio di amministrazione le linee guida che intende seguire durante il mandato: riorganizzazione della ...