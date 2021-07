Eni: rafforza proprio ruolo in processo decarbonizzazione Gran Bretagna (2) (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - Il progetto Hynet, per il quale si prevede l'avviamento nel 2025, diverrà una delle prime infrastrutture di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica (Ccs) del Regno Unito. Eni Uk svolgerà un ruolo fondamentale nel consorzio come operatore delle attività di trasporto e stoccaggio della CO2 utilizzando allo scopo i propri giacimenti di gas esauriti ubicati a circa 30 Km dalla costa nella Baia di Liverpool e per i quali ha ottenuto l'assegnazione nell'ottobre 2020 di una licenza per lo stoccaggio da parte delle autorità UK Oil & Gas (OGA). Una volta operativo il progetto consentirà di trasformare uno dei distretti industriali più energivori del Regno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - Il progetto Hynet, per il quale si prevede l'avviamento nel 2025, diverrà una delle prime infrastrutture di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica (Ccs) del Regno Unito. Eni Uk svolgerà unfondamentale nel consorzio come operatore delle attività di trasporto e stoccaggio della CO2 utilizzando allo scopo i propri giacimenti di gas esauriti ubicati a circa 30 Km dalla costa nella Baia di Liverpool e per i quali ha ottenuto l'assegnazione nell'ottobre 2020 di una licenza per lo stoccaggio da parte delle autorità UK Oil & Gas (OGA). Una volta operativo il progetto consentirà di trasformare uno dei distretti industriali più energivori del Regno ...

