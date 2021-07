ENAV celebra 40 anni di controllo del traffico aereo civile | lunedì evento a Ciampino

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) –compie 40. Una ricorrenza significativa che diventa occasione per analizzare le evoluzioni del compartoin Italia, un settore che globalmente incide per il 4% sul PIL nazionale.toprossimo presso il Centro dideldi Roma, adiacente all’aeroporto di, l’vedrà rappresentanti di istituzioni, organizzazioni e imprese confrontarsi sul ruolo strategico del trasportoper lo sviluppo economico del Paese. Digitalizzazione, ...

