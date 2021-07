È stato un insegnante di Amici per ben 17 anni | com’è la sua vita oggi? Resterete sbalorditi

Leggi su sologossip

(Di venerdì 9 luglio 2021) Èil simpaticissimodiper circa 17, ve lo ricordate? È trascorso molto tempo dal suo “addio”: eccolo. Correva esattamente l’anno 2001 quando, per la prima volta in assoluto, Maria De Filippi si metteva al timone di un talent che permetteva a dei giovanissimi talenti, specializzati in canto, danza e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.