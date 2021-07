Dalla Spagna: manca solo l’ufficialità per Ryan alla Real Sociedad (Di venerdì 9 luglio 2021) manca solo l’ufficialità, ma è tutto fatto per Mathew Ryan alla Real Sociedad. Secondo Mundo Deportivo, infatti, il portiere a breve rientrerà dalle vacanze per svolgere le visite mediche a San Sebastian. L’estremo difensore australiano classe ’92, che nell’ultima stagione ha collezionato 14 presenze in Premier League con il Brighton, tornerà in Spagna dopo l’esperienza al Valencia. Foto: Twitter Ryan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021), ma è tutto fatto per Mathew. Secondo Mundo Deportivo, infatti, il portiere a breve rientrerà dalle vacanze per svolgere le visite mediche a San Sebastian. L’estremo difensore australiano classe ’92, che nell’ultima stagione ha collezionato 14 presenze in Premier League con il Brighton, tornerà indopo l’esperienza al Valencia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

