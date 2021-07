Dalla Francia: Pep Guardiola chiama Griezmann al City (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal portale francese “Footmercato”, il Manchester City avrebbe messo nel mirino Antoine Griezmann. I colleghi d’oltralpe riferiscono anche che Pep Guardiola avrebbe chiamato personalmente l’attaccante del Barcellona per sondare un suo eventuale gradimento alla destinazione inglese. Foto: Twitter Griezmann L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal portale francese “Footmercato”, il Manchesteravrebbe messo nel mirino Antoine. I colleghi d’oltralpe riferiscono anche che Pepavrebbeto personalmente l’attaccante del Barcellona per sondare un suo eventuale gradimento alla destinazione inglese. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Quirinale : #Visita di Stato in #Francia ????, il Presidente #Mattarella è stato ricevuto dalla Direttrice Generale dell’#UNESCO… - DSantanche : 'Mila 18 anni, attivista Lgbt, vive sotto scorta. Saman, 18 anni, brutalmente uccisa dalla sua famiglia perché vole… - OptaPaolo : 0 - L'Italia non ha effettuato alcun tiro in porta in un primo tempo nella fase a eliminazione diretta tra Europei… - zazoomblog : Dalla Francia: Pep Guardiola chiama Griezmann al City - #Dalla #Francia: #Guardiola #chiama - Edozul91 : @micoldemaria @BFede86 @SirDistruggere Ahaha fatti un giro su YouTube per i festeggiamenti della Francia campione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Il Trofeo Henri Delaunay " l'ambito premio di EURO ...Il trofeo originale fu acquistato più tardi dalla società Arthus - Bertrand di Parigi. Fu esposto per la prima volta alla finale inaugurale della Coppa delle Nazioni a quattro squadre in Francia nel ...

Quali sono state le migliori partite a UEFA EURO 2020? 23/06: Germania - Ungheria 2 - 2 (Terza giornata) Nonostante il pareggio per 1 - 1 con la Francia, ... con il definitivo 2 - 2 ottenuto a sei minuti dalla fine grazie a Leon Goretzka, che si è ...

Dalla Francia: l'Atalanta torna alla carica per Boga Calcio Atalanta Golden gloves: quali portieri hanno avuto il miglior rendimento a EURO 2020? Non c'è un premio ufficiale Golden Glove a UEFA EURO 2020, ma nel caso ci fosse stato, chi sarebbe stato in lizza?

Valbormida, 24 migranti trovati nascosti in due camion tra Cairo e Altare Erano convinti di essere ormai vicini alla Francia, si sono ritrovati in Valbormida. O forse, era proprio questo il loro intendimento: arrivare in territorio francese passando dal Piemonte anziché dal ...

...Il trofeo originale fu acquistato più tardisocietà Arthus - Bertrand di Parigi. Fu esposto per la prima volta alla finale inaugurale della Coppa delle Nazioni a quattro squadre innel ...23/06: Germania - Ungheria 2 - 2 (Terza giornata) Nonostante il pareggio per 1 - 1 con la, ... con il definitivo 2 - 2 ottenuto a sei minutifine grazie a Leon Goretzka, che si è ...Non c'è un premio ufficiale Golden Glove a UEFA EURO 2020, ma nel caso ci fosse stato, chi sarebbe stato in lizza?Erano convinti di essere ormai vicini alla Francia, si sono ritrovati in Valbormida. O forse, era proprio questo il loro intendimento: arrivare in territorio francese passando dal Piemonte anziché dal ...