Covid | 70 minorenni italiani bloccati a Malta | 21 positivi e senza terapia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Circa 70 ragazziin vacanza asi trovanosull’isola in quanto 21 di loro sono risultatisintomatici. A rendere nota la vicenda è l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del comitato “Cura Domiciliare19” al quale la mamma di una ragazza di Portici (Napoli) si è rivolta per chiedere che venisse fornita assistenza ai giovani. I ragazzi si sono recati in vacanza agrazie a una sovvenzione parziale dell’INPS e tramite un’agenzia di Ascoli Piceno. “Ora, a causa dei contagi registrati e ...

Circa 70 ragazzi italiani in vacanza a Malta si trovano bloccati sull'isola in quanto 21 di loro sono risultati positivi sintomatici. A rendere nota la vicenda è l'avvocato Erich Grimaldi, presidente del comitato "Cura Domiciliare Covid 19" al quale la mamma di una ragazza di Portici (Napoli) si è rivolta per chiedere che venisse fornita assistenza ai giovani. "Sono circa sessanta gli studenti italiani (tra di loro numerosi minori pugliesi, uno di Molfetta), a cui le autorità maltesi impediscono il rientro in patria nonostante siano risultati negativi al tampone"