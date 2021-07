Coronavirus, aggiornamento 9 luglio, 3 decessi e 226 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (Di venerdì 9 luglio 2021) Torna a salire in Campania, l'indice di contagio. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 226 i casi positivi al Covid su 7.682 tamponi molecolari esaminati. Se ieri ... Leggi su gazzettadinapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Torna a salire in Campania, l'indice di contagio. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione,24 ore sono 226 ipositivi al Covid su 7.682 tamponi molecolari esaminati. Se ieri ...

