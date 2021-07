Bonucci e Chiellini, i veterani in trincea (quasi) sempre insieme (Di venerdì 9 luglio 2021) 'Sono dei mostri'. Li ha definiti così Andrea Barzagli, a lungo terzo elemento della mitica 'BBC' bianconera e azzurra, nell'intervista sulla Gazzetta di oggi. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ancora loro: 70 anni in due, eppure sono sempre lì, a proteggere il loro portiere. Sono passati da Gigi (Buffon) a Gigio (Donnarumma), e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 luglio 2021) 'Sono dei mostri'. Li ha definiti così Andrea Barzagli, a lungo terzo elemento della mitica 'BBC' bianconera e azzurra, nell'intervista sulla Gazzetta di oggi. Leonardoe Giorgio, ancora loro: 70 anni in due, eppure sonolì, a proteggere il loro portiere. Sono passati da Gigi (Buffon) a Gigio (Donnarumma), e ...

