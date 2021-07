Belen | il tenero gesto di Santiago

Leggi su solodonna

(Di venerdì 9 luglio 2021) Manca sempre meno alla nascita della piccola Luna Mari, e in attesa che la piccola arrivi,ha scelto di dedicare unpensiero al suo. Il figlio della showgirl si è mostrato pronto a diventare un ottimo fratello maggiore; ma cosa avrà scritto la Rodriguez? La bellaRodriguez sta per diventare madre per la seconda volta, e mentre aspetta la sua piccola Luna Mari, la Articolo completo: dal blog SoloDonna