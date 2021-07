Ballando con le Stelle: Milly ha fatto il colpaccio, Morgan nel cast (Di sabato 10 luglio 2021) Milly Carlucci con la nuova edizione di Ballando con le Stelle è intenzionata a replicare gli ottimi ascolti dell’anno scorso. La conduttrice e i suoi autori sono al lavoro da mesi al cast del noto programma di Rai Uno e oggi abbiamo il primo nome ufficiale. TPI ha rivelato che tra i ballerini vip ci sarà anche Morgan! “C’è il primo nome della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, ed è uno di quelli destinati a non passare inosservato: stiamo parlando di Morgan. Secondo quanto riferito da fonti accreditate a TPI, il cantautore dovrebbe essere il ... Leggi su biccy (Di sabato 10 luglio 2021)Carlucci con la nuova edizione dicon leè intenzionata a replicare gli ottimi ascolti dell’anno scorso. La conduttrice e i suoi autori sono al lavoro da mesi aldel noto programma di Rai Uno e oggi abbiamo il primo nome ufficiale. TPI ha rivelato che tra i ballerini vip ci sarà anche! “C’è il primo nome della nuova edizione dicon le2021, ed è uno di quelli destinati a non passare inosservato: stiamo parlando di. Secondo quanto riferito da fonti accreditate a TPI, il cantautore dovrebbe essere il ...

