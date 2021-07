Angela da Mondello, padre indagato: “Se deve pagare pagherà”. Il fatto (Di venerdì 9 luglio 2021) News La signora di “Non ce n’è coviddi” rompe il silenzio sul padre Isidoro Chianello indagato dalla Procura di Palermo Pubblicato su 9 Luglio 2021 Da “Non ce n’è coviddi” a “Non ce n’è furbetti del cartellino” il passo è stato breve. Isidoro Chianello, padre di Angela da Mondello, la signora siciliana diventata virale la scorsa estate, è stato indagato dalla Procura di Palermo per truffa e danni ad ente pubblico. Sono ventotto i dipendenti del Comune di Palermo indagati in totale e di alcune società partecipate in servizio ai Cantieri culturali alla Zisa. Secondo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) News La signora di “Non ce n’è coviddi” rompe il silenzio sulIsidoro Chianellodalla Procura di Palermo Pubblicato su 9 Luglio 2021 Da “Non ce n’è coviddi” a “Non ce n’è furbetti del cartellino” il passo è stato breve. Isidoro Chianello,dida, la signora siciliana diventata virale la scorsa estate, è statodalla Procura di Palermo per truffa e danni ad ente pubblico. Sono ventotto i dipendenti del Comune di Palermo indagati in totale e di alcune società partecipate in servizio ai Cantieri culturali alla Zisa. Secondo ...

