Tromba d’aria devasta il Nord Italia, ingenti danni: chiesto lo stato d’emergenza (Di giovedì 8 luglio 2021) Un violento tornado si è abbattuto nel pomeriggio di ieri 7 luglio, nel Nord Italia, precisamente sulle province di Novara e Vercelli. La Tromba d’aria ha causato ingenti danni. Tetti scoperchiati, alberi sradicati e case danneggiate sono il risultato di mezz’ora di forte vento e grandine. La Regione Piemonte ha già attivato le procedure per L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Un violento tornado si è abbattuto nel pomeriggio di ieri 7 luglio, nel, precisamente sulle province di Novara e Vercelli. Laha causato. Tetti scoperchiati, alberi sradicati e case danneggiate sono il risultato di mezz’ora di forte vento e grandine. La Regione Piemonte ha già attivato le procedure per L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

SkyTG24 : Maltempo, tromba d'aria in Piemonte: chiesto lo stato di emergenza - MediasetTgcom24 : Tromba d'aria in Piemonte, la Regione chiede lo stato d'emergenza #Piemonte - DanieleDann1 : ?? #Maltempo, il Vercellese in ginocchio dopo tromba d'aria: chiesto lo stato di emergenza. E oggi nuovo #allarme: a… - Ad10000follower : Maltempo, tromba d’aria sulle province di Novara e Vercelli. Chiesto lo stato di emergenza - RobGallaurese : Alla seconda tromba d'aria in dodici ore, tra grandine danni ed edifici scoperchiati, inizierei a proporre una treg… -