Tokyo 2020 | adesso è ufficiale | le Olimpiadi si disputeranno a porte chiuse

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle ultime ore erano emerse delle indiscrezioni in merito alla possibilità di disputare le gare dei Giochi Olimpici programmate asenza spettatori earriva anche l’ufficialità: il ministro per i Giochi, Tamayo Marukawa, ha comunicato la decisione degli organizzatori a 15 giorni dall’apertura dell’Olimpiade. La pandemia di Covid-19 in Giappone è ancora delicata e, per tale motivo il Governo ha deciso di istituire aun altro stato di emergenza fino al 22 agosto, per evitare che i Giochi possano innescare un’ulteriore ondata di contagi. Alla riunione odierna hanno presenziato il presidente del Comitato olimpico ...

Non soloLa misura, probabilmente, riguarderà oltre aanche le tre prefetture circostanti, Chiba, Kanagawa e Saitama. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo, composto dal ...Dopo l'annuncio dello stato di emergenza per il Giappone legato all'aumento dei contagi, arriva anche quello del no al pubblico alle Olimpiadi di, in programma dal 23 luglio all'8 agosto. 'Gli organizzatori concordano sullo svolgimento dei Giochi senza spettatori, afferma il ministro delle Olimpiadi del Giappone', si legge in un ...Per i Gruppi sportivi Fiamme oro i risultati entusiasmanti sono anticipati già prima della cerimonia d’inizio, grazie al record di presenze. Mai si erano contati nella storia dei Giochi oltre 70 atlet ...Dopo l'annuncio dello stato di emergenza per il Giappone legato all'aumento dei contagi, arriva anche quello del no al pubblico alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 23 luglio all'8 agosto.