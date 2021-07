Temptation Island | Valentina e Tommaso sono tornati insieme?

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il web si è sentito preso in giro: pare che dopo il falò di rottura del loro rapporto,sianoLa seconda puntata del reality di Canale 5,condotto da Filippo Bisciglia, è andata in onda lunedì scorso, ed è polemica sui social ancora sulla coppia. Infatti pare che i due dopo il falò e la rottura siano, come fa sapere l’opinionista social Alessandro Rosica. Sul web c’è chi commenta: «Ci hanno preso in giro…». Infatti sui loro profili ...

A dominare il gossip, però, è la chiacchierata coppia diformata da Valentina e Tommaso che, abbandonato il reality separati, sembra siano tornati già insieme. È fidanzata o non è ...A due giorni dalla seconda puntata di il reality condotto da Filippo Bisciglia, non si placano le polemiche sulla coppia più discussa di questa edizione, formata dal 21enne romano e dalla fidanzata ...Il web si è sentito preso in giro: pare che dopo il falò di rottura del loro rapporto, Valentina e Tommaso siano tornati insieme La seconda puntata del reality di Canale 5, Temptation Island condotto ...Lunedì 5 luglio, è andato in onda il secondo appuntamento con Temptation Island e in queste ore sono trapelati degli spoiler che riguardano ...