Temporali forti, con grandine e vento, dal pomeriggio (Di giovedì 8 luglio 2021) Maurizio Sabatino ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Una profonda saccatura, avente il suo centro sulle coste norvegesi ed estesa fin sulle aree settentrionali italiane, sarà responsabile, per la giornata di giovedì, di diffusa e marcata instabilità, favorendo dalla seconda parte della giornata lo sviluppo di fenomenologia temporalesca, localmente intensa, accompagnata da grandine e forti raffiche di vento. La successiva e graduale ripresa dei valori pressori da venerdì garantirà un fine settimana ...

