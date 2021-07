“Sono morti mio padre e mia sorella”. Doppio gravissimo lutto per la vip: incidente assurdo (Di giovedì 8 luglio 2021) Una tragedia incredibile ha colpito la vip, famosa in particolare per una serie di enorme successo. Ha avuto un duplice improvviso lutto, che l’ha ovviamente distrutta dal dolore. E lei stessa ha avuto la forza di pubblicare la foto che ritrae il padre e la sorella, che Sono quindi morti nelle scorse ore a causa di un destino beffardo. I due parenti stretti hanno perso la vita in seguito ad un gravissimo incidente stradale, mentre erano a bordo della loro automobile. Fatale un impatto con una grossa auto. La donna ha scritto sul suo profilo Facebook: “Ho perso mio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Una tragedia incredibile ha colpito la vip, famosa in particolare per una serie di enorme successo. Ha avuto un duplice improvviso, che l’ha ovviamente distrutta dal dolore. E lei stessa ha avuto la forza di pubblicare la foto che ritrae ile la, chequindinelle scorse ore a causa di un destino beffardo. I due parenti stretti hanno perso la vita in seguito ad unstradale, mentre erano a bordo della loro automobile. Fatale un impatto con una grossa auto. La donna ha scritto sul suo profilo Facebook: “Ho perso mio ...

