Scienze dell’innovazione per la Difesa: l’Unisa lancia il primo bando di dottorato (Di giovedì 8 luglio 2021) Al via il primo bando di dottorato in Scienze dell’innovazione per la Difesa e la Sicurezza, promosso dall’ateneo (dipartimento di Scienze aziendali, management & innovation systems e Cirpa) e dal Centro studi alta Difesa – Casd, Roma. Il dottorato si articola in due diversi curricula (il 1° in Innovazione e Sviluppo organizzativo e il 2° in Trasformazione digitale e cyber security) e si configura come il primo percorso di alta formazione della Scuola superiore a ordinamento speciale della Difesa. Un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) Al via ildiinper lae la Sicurezza, promosso dall’ateneo (dipartimento diaziendali, management & innovation systems e Cirpa) e dal Centro studi alta– Casd, Roma. Ilsi articola in due diversi curricula (il 1° in Innovazione e Sviluppo organizzativo e il 2° in Trasformazione digitale e cyber security) e si configura come ilpercorso di alta formazione della Scuola superiore a ordinamento speciale della. Un ...

Advertising

DalilaBeatrice : RT @insalutenews: Nasce la Città delle Scienze e dell'Ambiente, nuovo ecosistema di innovazione in Italia - - insalutenews : Nasce la Città delle Scienze e dell'Ambiente, nuovo ecosistema di innovazione in Italia - - HetzBib : RT @SM_Difesa: Centro Alti Studi Difesa Al via il primo bando di Dottorato in Scienze dell'Innovazione per la #Difesa e la Sicurezza Previs… - SM_Difesa : Centro Alti Studi Difesa Al via il primo bando di Dottorato in Scienze dell'Innovazione per la #Difesa e la Sicurez… - tupacshakurmofo : RT @ItalianAirForce: Centro Alti Studi per la Difesa: al via il primo bando di Dottorato in Scienze dell'Innovazione per la #Difesa e la Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienze dell’innovazione Nasce la Città delle Scienze e dell'Ambiente, nuovo ecosistema di innovazione in Italia insalutenews