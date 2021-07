Scadenze fiscali: sospese fino al 31 agosto. Ultime novità sulla proroga (Di giovedì 8 luglio 2021) Nell’ambito della conversione in Legge del decreto Sostegni Bis (D.L. 73/2021) il governo ha approvato un nuovo provvedimento di nuova proroga Scadenze fiscali al 31 agosto. I termini di ripresa riscossione e Scadenze pagamenti non è quindi più fissata al 30 giugno. Il decreto legge n.99/2021 interviene sull’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, che parla appunto del versamento cartelle notificate, estendendo la sospensione dell’obbligo di pagamento (precedentemente fissata al 30 giugno 2021) fino al 31 agosto 2021. Scadenze ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 8 luglio 2021) Nell’ambito della conversione in Legge del decreto Sostegni Bis (D.L. 73/2021) il governo ha approvato un nuovo provvedimento di nuovaal 31. I termini di ripresa riscossione epagamenti non è quindi più fissata al 30 giugno. Il decreto legge n.99/2021 interviene sull’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, che parla appunto del versamento cartelle notificate, estendendo la sospensione dell’obbligo di pagamento (precedentemente fissata al 30 giugno 2021)al 312021....

Ultime Notizie dalla rete : Scadenze fiscali Regimi speciali Iva Oss e Ioss " 5 la riscossione si fa più spedita Scadenze dichiarazioni e versamenti gennaio anno x " 28/29 febbraio anno x febbraio anno x " 31 ...Vantaggi per tutti Il regime iOss permetterà sia all'Unione europea che alle amministrazioni fiscali ...

Decreto Lavoro, pignoramenti, cartelle: la guida alle novità fiscali ... dei consumatori e di sostegno alle imprese ", ha disposto diverse novità fiscali, prima su tutte ... Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le novità in dettaglio e le nuove scadenze, aggiornate al ...

Partite IVA, scadenze fiscali verso slittamento al 30 settembre QuiFinanza Nuove scadenze fiscali col Dl Sostegni bis: dalle cartelle all’IMU Con gli emendamenti al DL Sostegni bis cambia il calendario: vediamo lo spostamento delle scadenze fiscali per le cartelle, l'IMU e le imposte sui redditi.

Partite Iva, un'estate senza tasse: Irpef rinviata al 10 settembre Niente tasse sotto l’ombrellone per 3 milioni e mezzo di autonomi. Tra gli emendamenti al decreto Sostegni-bis in votazione in commissione Bilancio alla Camera, è spuntata la proroga ...

