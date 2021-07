Salvini scarica la responsabilità a sinistra: 'Se ddl Zan sarà bocciato, la colpa è loro' (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteo Salvini fa spallucce sul Ddl Zan e dà la colpa al Pd e alla sinistra se non verrà approvato. "La Lega lavora giorno e notte per dare risposte agli italiani su taglio delle tasse e creazione di ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteofa spallucce sul Ddl Zan e dà laal Pd e allase non verrà approvato. "La Lega lavora giorno e notte per dare risposte agli italiani su taglio delle tasse e creazione di ...

Advertising

globalistIT : - Marghe0855 : RT @ElioLannutti: Ddl Zan, Renzi parla come Salvini scarica le colpe su Pd e M5s: “La valutazione su quanto e come rischiare spetta a loro”… - Ilsognatore13 : RT @gustinicchi: O Salvini scarica sto marciume, o col cazzo che recupera i voti della brava gente. - DiegoNatoli2 : RT @ElioLannutti: Ddl Zan, Renzi parla come Salvini scarica le colpe su Pd e M5s: “La valutazione su quanto e come rischiare spetta a loro”… - JoeWolve : MA QUESTA PERSONA QUANDO SMETTERA' DI FAR SCHIFO? #DdlZan, #Renzi parla come #Salvini scarica le colpe su #Pd e… -