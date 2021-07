Ricordate Marina Castangia? Sparita nel nulla da mesi, poi arriva Federica Sciarelli: una testimonianza-bomba. E adesso? (Di giovedì 8 luglio 2021) Ve la Ricordate Marina Castangia? Lo scorso 8 marzo si era allontanata da casa, per poi tornare ai primi di maggio, prendere alcuni vestiti e sparire una seconda volta. Questo almeno quanto raccontato e sempre ribadito dal compagno, Antonio Demelas, 69 anni. Per gli inquirenti, potrebbe essere morta. Ma ora sulla vicenda piomba Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli in onda su Rai 3, con una testimonianza che potrebbe ribaltare il quadro. Nel giorno in cui Marina sarebbe tornata in paese a maggio, nessuno la vide. Nei mesi successivi non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Ve la? Lo scorso 8 marzo si era allontanata da casa, per poi tornare ai primi di maggio, prendere alcuni vestiti e sparire una seconda volta. Questo almeno quanto raccontato e sempre ribadito dal compagno, Antonio Demelas, 69 anni. Per gli inquirenti, potrebbe essere morta. Ma ora sulla vicenda piomba Chi l'ha visto?, il programma diin onda su Rai 3, con unache potrebbe ribaltare il quadro. Nel giorno in cuisarebbe tornata in paese a maggio, nessuno la vide. Neisuccessivi non ...

Advertising

SorryNs : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 07.07.2021 'Ciao Tata Cosetta sono in vacanza nella tua Maremma a Marina di Grosseto...un bacio grandissimo, la tu… - helmvergara1 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 07.07.2021 'Ciao Tata Cosetta sono in vacanza nella tua Maremma a Marina di Grosseto...un bacio grandissimo, la tu… - Elisa27071981 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 07.07.2021 'Ciao Tata Cosetta sono in vacanza nella tua Maremma a Marina di Grosseto...un bacio grandissimo, la tu… - arabafenice35 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 07.07.2021 'Ciao Tata Cosetta sono in vacanza nella tua Maremma a Marina di Grosseto...un bacio grandissimo, la tu… - fendente1 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 07.07.2021 'Ciao Tata Cosetta sono in vacanza nella tua Maremma a Marina di Grosseto...un bacio grandissimo, la tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Marina Eboli a Orlando: 'Sentire le due campane' Occorre però ricordare anche i poliziotti che patirono sofferenze mai ricordate. Mio padre Paolo, ... 'La signora Marina Menozzi " riprende Eboli " che abitava vicino alla piazza dove avvennero gli ...

Antonio Florio: "Senza Respiro" con Raffella D'altra parte ricordate benissimo i programmi della televisione dell'epoca, Canzonissima, poi ... il Lanternone a Palinuro, Il Carrubo ad Agropoli e il Ciclope a Marina di Camerota che già allora non ...

I negozianti di Marina di Cecina contro l’isola ecologica in mezzo alla piazza: «Scelta assurda» Il Tirreno Visita istituzionale in Capitaneria di porto di Corigliano Calabro dell’Associazione Nazionale Marinai di Italia Nei giorni 7 e 8 luglio 2021 si sono svolte presso la sede della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro due visite istituzionali da parte dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ... di cui si ...

Visita istituzionale alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro dell’Associazione Nazionale Marinai di Italia Si sono svolte presso la sede della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro due visite istituzionali da parte dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Nei giorni 7 e 8 luglio 2021 si sono svolt ...

Occorre però ricordare anche i poliziotti che patirono sofferenze mai. Mio padre Paolo, ... 'La signoraMenozzi " riprende Eboli " che abitava vicino alla piazza dove avvennero gli ...D'altra partebenissimo i programmi della televisione dell'epoca, Canzonissima, poi ... il Lanternone a Palinuro, Il Carrubo ad Agropoli e il Ciclope adi Camerota che già allora non ...Nei giorni 7 e 8 luglio 2021 si sono svolte presso la sede della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro due visite istituzionali da parte dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ... di cui si ...Si sono svolte presso la sede della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro due visite istituzionali da parte dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Nei giorni 7 e 8 luglio 2021 si sono svolt ...