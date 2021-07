Quentin Tarantino compra il Vista Theatre di Hollywood (Di giovedì 8 luglio 2021) Quentin Tarantino ha continuato la sua opera di salvataggio delle vecchie e storiche vendita cinematografiche e dopo il New Beverly Cinema ha acquistato re il Vista Theatre di Hollywood, Los Angeles. il regista americano infatti ha comprato lo storico cinema (400 posti a sedere) nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles. Che storia ha il Vista Theatre? Il Vista è stato aperto negli anni ’20 e dopo una parentesi con film pornografici ha ospitato diverse prime cinematografiche e number attori, tra cui Anne Hathaway, Taika Waititi, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021)ha continuato la sua opera di salvataggio delle vecchie e storiche vendita cinematografiche e dopo il New Beverly Cinema ha acquistato re ildi, Los Angeles. il regista americano infatti hato lo storico cinema (400 posti a sedere) nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles. Che storia ha il? Ilè stato aperto negli anni ’20 e dopo una parentesi con film pornografici ha ospitato diverse prime cinematografiche e number attori, tra cui Anne Hathaway, Taika Waititi, ...

