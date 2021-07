Quanto durerà l’emergenza Coronavirus nel mondo? La previsione che spaventa

Leggi su cityroma

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ad un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, quali sono le previsioni? I dettaglino, ecco cosa succederà. Era febbraio 2020 quando a Codogno si manifestava il primo caso di Covid-19. Sembrava un virus qualunque e invece ha messo unintero ko e ancora ogginon è finita. Due lockdown, l’economia in lenta ripresa, la campagna vaccinale, ma qual è lachei cittadini e gli esperti? Ecco cosa riporta una ricerca pubblicata dalla rivista Nature e Our World in data. Manca ancora tanto alla fine. Covid-19, quando finirà la pandemia? La campagna vaccinale è in ...