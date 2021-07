Psg | ufficiale l’arrivo di Sergio Ramos | contratto fino al 2023

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 luglio 2021) Un altro pezzo da novanta si aggiunge ad una rosa già fortissima come quella del Paris Saint–Germain: dopo l’annuncio di Hakimi e quello precedente di Wijnaldum (e quello imminente di Donnarumma), i francesi hanno ufficializzatodi. Il difensore, 35 anni compiuti lo scorso marzo, è rimasto svincolato dal Real Madrid e ha firmato unbiennale con il club francese. Curiosità: l’ha fatto con una comunissima bic come si può notare nel video in basso. La capitale, son nouveau jardin #????????????? pic.twitter.com/BocMVdnRLE — Paris Saint-Germain (@PSG inside) July 8, 2021 L'articolo ...