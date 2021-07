Paura per Babacar: problema al cuore durante l’allenamento (Di giovedì 8 luglio 2021) Preoccupazione per El-Khouma Babacar, l’ex attaccante di Lecce, Fiorentina e Sassuolo. Nel dettaglio ha accusato un malore cardiaco durante un allenamento con la sua attuale squadra, l’Aytemiz Alanyaspor. Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti e sono emersi problemi al cuore, in particolar modo uno spasmo cardiaco. L’attaccante sta bene, ma dovrà essere sottoposto a nuovi accertamenti nei prossimi giorni. Lo stesso calciatore ha deciso di tranquillizzare sulle sue condizioni di salute: “volevo ringraziare tutti i miei famigliari, amici e i tifosi che sto bene e ringrazio per l’affetto dimostrato”. La carriera di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 luglio 2021) Preoccupazione per El-Khouma, l’ex attaccante di Lecce, Fiorentina e Sassuolo. Nel dettaglio ha accusato un malore cardiacoun allenamento con la sua attuale squadra, l’Aytemiz Alanyaspor. Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti e sono emersi problemi al, in particolar modo uno spasmo cardiaco. L’attaccante sta bene, ma dovrà essere sottoposto a nuovi accertamenti nei prossimi giorni. Lo stesso calciatore ha deciso di tranquillizzare sulle sue condizioni di salute: “volevo ringraziare tutti i miei famigliari, amici e i tifosi che sto bene e ringrazio per l’affetto dimostrato”. La carriera di ...

